jogja.jpnn.com, BANTUL - Kecelakaan melibatkan pesepeda motor dan pengemudi mobil terjadi di Jalan Imogiri Barat, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada Kamis (19/11).

Kronologi kecelakaan bermula saat mobil Toyota Avanza melaju dari arah selatan menuju utara.

Mobil yang dikemudikan KA (25) tersebut berusaha menyalip kendaraan di depannya.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan dari arah berlawanan ada pengendara sepeda motor.

“Jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh," katanya.

Akibat benturan keras itu, pengendara motor berinisial S (41) warga Pleret, Bantul meninggal dunia.

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Sebelumnya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Sedangkan pengemudi mobil mengalami luka lecet.