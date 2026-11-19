jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai mencopot foto resmi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diambil menyusul informasi mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengonfirmasi bahwa penurunan foto tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak Selasa (17/11/2026), termasuk yang terpasang di Ruang Rapat Yudistira, kompleks Balai Kota Yogyakarta.

"Kalau enggak salah sejak kemarin (17/11) kami lepas foto Pak Wakil Presiden, yang memang realitanya kan beliau sudah mengajukan berhenti," ujar Wawan di Yogyakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Wawan, pencopotan foto tersebut merupakan penyesuaian terhadap ketentuan administrasi kenegaraan seiring dengan status jabatan Wakil Presiden yang kini kosong dan tengah memasuki tahapan pengisian pengganti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Telah berhenti sebagai wakil presiden dan menuju tahapan pemilihan, tentu justru kami copot kan memang ini momen kesempatan Presiden untuk memberikan, mencari pengganti itu," jelasnya.

Wawan menegaskan bahwa penurunan foto-foto di kantor pemerintahan dilakukan secara wajar tanpa seremoni maupun kegiatan khusus.