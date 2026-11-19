jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan kesiapan pelayanan mereka untuk menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru 2027 dengan melaksanakan ramp check.

Pemeriksaan sarana dan fasilitas perkeretaapian tersebut dipantau oleh Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kegiatan ini dinilai sebagai langkah penting dalam upaya memastikan kelancaran perjalanan selama masa Natal dan tahun baru.

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Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama perusahaan negara tersebut.

"Kami memastikan setiap aspek baik sarana dan fasilitas stasiun dalam kondisi terbaik agar perjalanan Nataru tahun ini aman dan lancar," ujarnya, Kamis (19/11).

Pemeriksaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Angkutan Kereta Api.

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Proses pemeriksaan dilakukan di seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta dan rangkaian kereta api yang beroperasi di daerah tersebut.

"Kami ingin memastikan seluruh unsur pelayanan, mulai dari sarana, prasarana hingga petugas siap mendukung mobilitas masyarakat," kata Feni.