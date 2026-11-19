jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari dijatuhi vonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah terdakwa terbukti bersalah dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.

Ketua Majelis Hakim PN Kota Yogyakarta Sunaryanto membacakan langsung amar putusan tersebut di ruang sidang.

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"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Sunaryanto saat membacakan putusan.

Selain hukuman badan, Anita juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 510 juta.

Denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan batas perpanjangan paling lama satu bulan.

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Apabila denda tersebut tidak dibayarkan sesuai tenggat waktu, jaksa berwenang menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa atas izin Ketua Pengadilan Negeri melalui bantuan Kantor Lelang Negara guna melunasi denda tersebut.

Majelis hakim juga menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anita dikurangkan seluruhnya dari total vonis penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.