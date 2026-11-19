jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo menyoroti sejumlah aset milik pemerintah daerah yang pemanfaatannya dinilai belum maksimal dan berisiko menjadi bangunan mangkrak.

Beberapa aset tersebut di antaranya Gerbang Samudra Raksa, Pasar Kuliner Glagah, hingga fasilitas penunjang di kawasan wisata Pantai Glagah.

Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mengungkapkan bahwa Gerbang Samudra Raksa memang mulai menunjukkan pergerakan, tetapi belum sepenuhnya mencapai target pemanfaatan.

Sedangkan Pasar Kuliner Glagah dan sejumlah fasilitas lain masih tertunda pengoptimalannya.

Aris menegaskan perlunya penyatuan sikap lintas komisi serta perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pariwisata, Bapperida, bagian pembangunan, hingga bagian kesejahteraan rakyat (kesra) agar arah kebijakan tidak tumpang tindih dan mencegah kemubaziran anggaran.

"Jangan sampai satu rupiah pun, satu sen pun ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau malah mubazir atau malah hanya menjadi bangunan tak berfungsi dan menjadi monumen," kata Aris di Kulon Progo, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Kunjungan Wisata Sleman Ditargetkan Tembus 9 Juta di Akhir 2026

Menurut Aris, kawasan wisata Pantai Glagah menjadi prioritas utama pembenahan karena merupakan salah satu tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD).

Penataan menyeluruh dari sisi timur ke barat, meliputi zona kuliner, laguna, hingga muara dinilai mendesak dilakukan, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pendataan pelaku usaha maupun petani setempat.