jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Orang tua diminta tidak menganggap remeh gejala pilek atau flu ringan pada bayi dan balita. Pasalnya, keluhan yang tampak seperti selesma biasa tersebut bisa jadi merupakan tanda awal infeksi Respiratory Syncytial Virus (RSV) yang berisiko berkembang cepat menjadi gangguan pernapasan berat seperti bronkiolitis hingga pneumonia.

Dosen sekaligus Dokter Spesialis Anak Konsultan Respirologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM Amalia Setyati menekankan pentingnya mengenali tanda bahaya (red flags) sejak dini.

Pada fase awal, infeksi RSV memang kerap memicu gejala saluran napas atas ringan selama hingga dua minggu, tetapi kewaspadaan harus meningkat saat virus mulai menyerang saluran napas bawah.

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“Orang tua harus membiasakan diri mengamati napas anak ketika sedang sakit. Tanda bahaya yang wajib diwaspadai adalah napas cepat yakni 60 kali per menit atau lebih pada bayi usia di bawah 2 bulan, 50 kali per menit atau lebih pada usia 2–12 bulan, serta 40 kali per menit atau lebih pada anak usia 1–5 tahun. Selain itu, perhatikan kemunculan tarikan dinding dada ke dalam saat bernapas, anak tampak lemah, atau malas menyusu dan minum,” kata Amalia, Kamis (19/11/2026).

Menurut Amalia, anak berusia di bawah dua tahun, terutama bayi di bawah enam bulan hingga satu tahun merupakan kelompok paling rentan mengalami perburukan.

Kondisi anatomi saluran pernapasan bayi yang masih sangat sempit membuat sedikit saja penumpukan lendir dan peradangan dapat langsung menyumbat jalan napas.

Risiko infeksi berat juga jauh lebih tinggi pada bayi yang lahir prematur karena organ pernapasannya belum berkembang sempurna, serta bayi dengan penyakit jantung bawaan akibat terganggunya sirkulasi antara jantung dan paru-paru.

Infeksi RSV berat pada masa awal kehidupan pun berpotensi memicu gangguan pernapasan berulang seperti mengi atau asma di kemudian hari.