jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih dibayangi persoalan rendahnya tingkat upah dan beratnya beban jam kerja, meskipun angka penyerapan tenaga kerja terus meningkat dalam dua dekade terakhir.

Sebagian besar pekerja tercatat menerima penghasilan jauh di bawah rata-rata upah minimum nasional, sembari menanggung jam kerja yang panjang serta tingginya kerentanan di sektor informal.

Temuan tersebut terungkap dalam riset bertajuk The Labour Market in Indonesia, 2001–2024 yang disusun oleh Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroh dan Eny Sulistyaningrum, serta pengajar dari Barcelona School of Economics Kelvin R. Hidayat.

Dalam penelitian itu terungkap bahwa pendapatan bulanan riil median pekerja Indonesia pada 2024 hanya berada sedikit di atas Rp 2 juta. Nominal tersebut terpaut hampir 40 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata upah minimum nasional yang mencapai Rp 3,2 juta.

Di tengah rendahnya pendapatan tersebut, beban kerja yang ditanggung pekerja justru tergolong tinggi. Riset mencatat lebih dari satu dari empat pekerja di Indonesia harus bekerja lebih dari 48 jam per minggu.

Wisnu menjelaskan meski lebih dari 50 juta lapangan kerja baru tercipta sepanjang 2001–2024 dan tingkat pengangguran turun dari puncaknya sebesar 11,2 persen pada 2005 menjadi 4,9 persen pada 2024, pertumbuhan itu belum berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan.

“Pasar tenaga kerja Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun, kualitas pekerjaan secara keseluruhan masih menjadi tantangan utama,” kata Wisnu, Kamis (19/11/2026).

Salah satu pemicunya adalah dominasi sektor informal yang mencapai 58 persen pada 2024 berdasarkan pengukuran statistik nasional, bahkan menyentuh angka sekitar 76 persen apabila merujuk pada standar terbaru International Conference of Labour Statisticians (ICLS-17).