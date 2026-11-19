jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Struktur ketenagakerjaan di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam dua dekade terakhir seiring makin ditinggalkannya sektor pertanian.

Namun, perpindahan tenaga kerja tersebut belum mengarah pada sektor industri bernilai tambah tinggi, melainkan justru terserap ke sektor perdagangan dan jasa informal berproduktivitas rendah.

Fenomena itu terungkap dalam riset bertajuk The Labour Market in Indonesia, 2001–2024 yang disusun oleh Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho dan Eny Sulistyaningrum, bersama pengajar Barcelona School of Economics Kelvin R. Hidayat.

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Berdasarkan studi tersebut, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian menyusut tajam dari 44 persen pada 2001 menjadi tinggal 28 persen pada 2024.

Alih-alih berpindah ke sektor industri pengolahan, mayoritas pekerja yang keluar dari pertanian justru mengalir ke sektor perdagangan dan jasa, termasuk akomodasi serta makanan dan minuman.

Serapan tenaga kerja di sektor manufaktur terpantau relatif stagnan dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, yakni hanya bergerak tipis dari 13,3 persen pada 2001 menjadi 13,8 persen pada 2024.

Wisnu menyoroti bahwa pola pergeseran ini berbeda dengan proses industrialisasi di sejumlah negara Asia Timur yang berhasil memindahkan pekerja pertanian ke sektor manufaktur berproduktivitas tinggi.

Di Indonesia, tumpuan serapan baru berada pada sektor jasa dengan nilai tambah rendah dan tingkat informalitas tinggi.