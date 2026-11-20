jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang hendak memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Jumat, 20 November 2026, diimbau untuk mencermati jadwal operasional terbaru dari masing-masing Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Berdasarkan data jadwal pelayanan SIM bulan November 2026, layanan SIM Keliling maupun Mal Pelayanan Publik (MPP) di ketiga kabupaten tersebut tidak beroperasi pada hari Jumat.

Bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis pada hari ini, pelayanan hanya tersedia di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) induk di wilayah Sleman dan Kulon Progo, sementara untuk wilayah Bantul layanan keliling baru akan dibuka kembali pada Sabtu malam.

Berikut perincian lengkap jadwal pelayanan SIM untuk hari ini serta jadwal SIM Keliling terdekat di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Pada Jumat, 20 November 2026, layanan MPP Sleman, SIMMADE (SIM Masuk Desa), maupun Bus SIM Keliling Malam Hari libur beroperasi. Pemohon perpanjangan maupun pembuatan SIM baru dapat langsung mendatangi kantor induk:

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Jadwal SIM Keliling Terdekat: Bus SIM Keliling Malam Hari akan kembali beroperasi besok, Sabtu, 21 November 2026, berlokasi di Lobby Sleman City Hall (SCH) mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB.

2. Kabupaten Kulon Progo (Satlantas Polres Kulon Progo)

Sama seperti di Sleman, layanan MPP Kulon Progo (Senin–Kamis) dan SIMMADE (Selasa & Kamis) tidak beroperasi pada hari Jumat. Masyarakat dapat mengurus SIM di lokasi berikut:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB (khusus hari Jumat dan Sabtu).

Jadwal SIM Keliling Terdekat: Layanan malam hari SIMENOR akan beroperasi besok, Sabtu, 21 November 2026, di Depan Pemda Kulon Progo pukul 18.00 – 21.00 WIB.

3. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Berdasarkan jadwal resmi Satlantas Polres Bantul untuk bulan November 2026, layanan bus SIM Keliling hanya beroperasi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oleh karena itu, pada hari ini (Jumat, 20 November 2026) layanan SIM Keliling Bantul tidak beroperasi.

Jadwal SIM Keliling Terdekat: Pelayanan akan kembali dibuka besok, Sabtu, 21 November 2026, bertempat di Halaman Kantor Parasamya Bantul (Kantor Pemda Bantul) pada malam hari pukul 18.30 – 20.00 WIB.

Persyaratan Perpanjangan dan Pembuatan SIM

Bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan SIM di Satpas hari ini maupun di layanan SIM Keliling esok hari, pastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum menuju lokasi.