Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 20 November 2026: Banyak Film Baru
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut akhir pekan pada hari ini, Jumat 20 November 2026, sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta seperti Cinema XXI dan CGV menyajikan beragam pilihan film terbaru dari dalam maupun luar negeri.
Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping serta epik kolosal Ramayana - Director's Cut mendominasi layar di seluruh bioskop Yogyakarta.
Dari jajaran film lokal dan Asia, penonton dapat menyaksikan Hamka: Awal Mula (Vol 3), Laut Bercerita, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, People Pleaser: Si Paling Gak Enakan, Blue Lock, hingga Godzilla Minus Zero.
Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama Yogyakarta pada hari ini, Jumat (20/11/2026):
1. Ambarrukmo XXI (Amplaz)
Hamka: Awal Mula (Vol 3) – 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+, 158 Menit) – 12.05, 15.05, 18.05, 21.05 WIB
Blue Lock (R13+, 127 Menit) – 12.45, 15.40, 20.35 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+, 208 Menit) – 13.00, 19.15 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+, 121 Menit) – 13.15, 18.10 WIB
Laut Bercerita (R17+, 135 Menit) – 15.15, 17.50, 20.25 WIB
Gak Ada Matinya (R13+, 121 Menit) – 16.50 WIB
2. Empire XXI
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+, 107 Menit) – 12.15, 14.25, 16.35, 18.45, 20.55 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+, 208 Menit) – 12.20, 16.10, 20.00 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+, 135 Menit) – 12.50, 15.25, 18.00 WIB
How to Rob a Bank (R17+, 122 Menit) – 13.20, 20.35 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+, 121 Menit) – 15.45, 20.45 WIB
Laut Bercerita (R17+, 135 Menit) – 18.10 WIB
3. Jogja City XXI (Jogja City Mall)
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – 12.00, 14.55, 17.50, 20.45 WIB
Piye To Kih? (R13+, 108 Menit) – 12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 20.30 WIB
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+, 107 Menit) – 12.20, 14.25, 16.30, 18.35, 20.40 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+, 121 Menit) – 12.50, 17.40 WIB
Laut Bercerita (R17+, 135 Menit) – 13.00, 15.30 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+, 208 Menit) – 13.05, 19.15 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+, 135 Menit) – 15.10, 20.00 WIB
Blue Lock (R13+, 127 Menit) – 16.50, 18.00, 20.25 WIB
4. CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall)
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (13+, 158 Menit)
ScreenX 2D (Rp57.000): 10.30, 17.30, 20.35 WIB
4DX 2D (Rp105.000): 10.45, 16.25 WIB
Velvet 2D (Rp170.000): 10.55, 16.45 WIB
SphereX 2D (Rp47.000): 11.00, 14.05, 17.10, 20.15 WIB
Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama Yogyakarta pada hari ini, Jumat (20/11/2026).
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