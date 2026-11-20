jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlokasi di Jalan Kenari, Kota Yogyakarta, telah mencapai tahap akhir.

Hingga peninjauan terbaru pada Kamis (19/11/2026), progres fisik proyek senilai Rp 293,8 miliar tersebut sudah menyentuh angka 96 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir bulan ini.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turun langsung meninjau kesiapan gedung tersebut.

Dalam keterangannya, Sultan HB X menyebut bahwa pengerjaan hampir menyentuh 97 persen dan tinggal menyisakan beberapa penyempurnaan.

"Hampir 97 persen. Nanti kan masih ada pekerjaan tambahan yang harapan saya bisa diselesaikan juga," ujar Sri Sultan di sela-sela peninjauan.

Gedung baru ini direncanakan mulai ditempati secara resmi pada Januari 2027 mendatang.

Sultan menekankan bahwa penyelesaian proyek tidak hanya berfokus pada struktur fisik bangunan semata, melainkan juga kesiapan fasilitas penunjang di dalamnya agar langsung siap operasional.