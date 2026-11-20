jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivitas vulkanis Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Tengah (Magelang, Boyolali, Klaten) masih menunjukkan intensitas tinggi dan bertahan pada Level III (Siaga).

Berdasarkan laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk periode pengamatan Kamis (19/11/2026) pukul 00.00–24.00 WIB, tercatat terjadi sepuluh kali guguran lava disertai guyuran hujan di kawasan puncak.

Dalam laporan yang disusun oleh petugas BPPTKG Tri Mujiyanta, curah hujan di sekitar Gunung Merapi tercatat mencapai 34 mm per hari.

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Kondisi cuaca yang didominasi mendung hingga hujan serta kelembaban udara 96–99 persen ini memicu peringatan kewaspadaan terhadap potensi bahaya banjir lahar di sungai-sungai yang berhulu di Merapi.

Secara visual, gunung setinggi 2.968 mdpl tersebut teramati jelas dengan asap kawah berwarna putih bertekanan lemah, intensitas tebal, dan tinggi mencapai 100 hingga 300 meter di atas puncak kawah.

Aktivitas guguran lava teramati meluncur sepuluh kali ke arah barat daya menuju alur Kali Sat/Putih, Kali Bebeng, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 km).

Dari sisi kegempaan, instrumen BPPTKG merekam aktivitas yang cukup padat sepanjang hari:

Gempa Guguran: 93 kali (amplitudo 2–39 mm, durasi 22,56–237,95 detik).

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 52 kali (amplitudo 2–44 mm, durasi 10,16–55,63 detik).

Gempa Hembusan: 6 kali (amplitudo 5–25 mm, durasi 35,57–75,33 detik).

Gempa Vulkanik Dangkal: 3 kali (amplitudo 2–7 mm, durasi 17,64–22,67 detik).

Peta Potensi Bahaya dan Imbauan Warga

BPPTKG menegaskan bahwa data pemantauan menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung sehingga berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran (APG) di dalam daerah potensi bahaya.