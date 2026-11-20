jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengirimkan dua peneliti terbaiknya untuk mengikuti ekspedisi penelitian ke Antarktika.

Nugroho Imam Setiawan dan Esti Handini akan mengikuti ekspedisi melalui kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan National Antarctic Scientific Center (NASC) Ukraina.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan bahwa keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen universitas untuk berkontribusi dalam penelitian perubahan iklim.

“UGM merasa bangga karena menjadi satu-satunya universitas yang terlibat dalam ekspedisi Antarktika. Ini merupakan perjalanan panjang yang telah dirintis UGM untuk ikut serta dalam penelitian terkait perubahan iklim,” ujar Ova, Rabu (18/11).

Menurutnya, penelitian di kawasan Antarktika tersebut penting untuk memahami berbagai perubahan lingkungan sekaligus merumuskan langkah mitigasinya.

Dia berharap nantinya hasil penelitian bisa memberikan kontribusi dalam upaya menjaga keberlanjutan bumi dan kehidupan manusia.

Di sisi lain, Esti mengatakan mereka terpilih setelah proses pengajuan proposal penelitian.

"UGM diberikan kesempatan untuk mengirimkan proposal penelitian agar bisa dikerjasamakan dalam penelitian di Antarktika. Alhamdulillah, proposal kami menjadi salah satu yang disetujui untuk didanai," kata Esti.