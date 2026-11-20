jogja.jpnn.com, BANTUL - Pembangunan kampus II UIN Sunan Kalijaga dengan konsep forest campus di Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul akan dimulai pada 2027 mendatang.

Proses awal dimulai dengan pengerasan jalan utama yang dilaksanakan pada Kamis (19/11).

Jalan sepanjang sekitar 476 meter dengan lebar 14 meter tersebut menjadi tahapan penting pembangunan kampus II UIN Sunan Kalijaga.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan mengatakan pengembangan kampus baru dengan konsep forest campus akan menggunakan lahan seluas 71,5 hektare.

“Bangunan yang direncanakan meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, masjid, asrama mahasiswa, perumahan dosen, serta berbagai fasilitas pendukung kegiatan akademik. Dengan demikian, pengembangan kampus tidak semata-mata berorientasi pada penambahan gedung, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang terintegrasi dengan alam,” ujar rektor.

Menurutnya, sekitar 30 persen lahan yang direncanakan untuk pembangunan fisik, sementara 70 persen sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau.

Lebih lanjut, pembangunan gedung pertama Kampus II, yaitu Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan akan dimulai pada awal 2027.

"Ketika kawasan ini berkembang, kami juga berharap kehadiran UIN dapat menjadi magnet bagi pertumbuhan kawasan Bantul, bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat," katanya.