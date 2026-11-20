jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memprediksi wilayah DIY akan mulai memasuki awal musim hujan 2026/2027 dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada dasarian III November.

Kondisi ini diiringi dengan peningkatan curah hujan bertahap serta potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II DIY Mamenun menjelaskan bahwa peralihan dari akhir musim kemarau menuju awal musim hujan 2026/2027 berlangsung secara bertahap di berbagai Zona Musim (ZOM) di wilayah DIY.

"Awal musim hujan 2026/2027 diprediksi terjadi pada dasarian III November sebanyak 2 ZOM (25 persen), dasarian I Desember sebanyak 3 ZOM (37,5 persen), dan dasarian II Desember sebanyak 3 ZOM (37,5 persen)," kata Mamenun di Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

Memasuki periode transisi dan berlanjut ke musim hujan dalam tiga bulan ke depan, BMKG DIY memproyeksikan intensitas curah hujan bulanan di wilayah DIY berada pada kisaran 201 hingga 500 milimeter (mm) per bulan.

Pada Desember 2026, curah hujan diprediksi masuk kriteria menengah hingga sangat tinggi dengan sifat hujan seluruhnya bawah normal (BN).

Selanjutnya, pada Januari 2027, curah hujan masih berada di kisaran 201 sampai 500 mm per bulan atau kriteria menengah hingga tinggi dengan sifat hujan normal (N).

Memasuki Februari 2027, curah hujan diprediksi berkisar 201 hingga 500 mm per bulan atau kriteria menengah hingga sangat tinggi, dengan sifat hujan seluruhnya normal (N) hingga atas normal (AN).