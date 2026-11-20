jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengimbau masyarakat di seluruh wilayahnya untuk segera menggencarkan langkah mitigasi lingkungan guna menyongsong musim hujan.

Warga diminta tidak menunggu hingga hujan turun dengan intensitas tinggi untuk melakukan pencegahan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono menekankan agar gerakan antisipasi dimulai dari lingkungan paling bawah, mulai dari pengurus RT, RW, dukuh, hingga lurah untuk menggerakkan warga melakukan kerja bakti.

"Agar saat puncak hujan di Februari–Maret nanti kami tidak kelimpungan menghadapi bencana, langkah antisipasi harus dimulai dari sekarang. Mulai dari tingkat bawah, yakni RT, RW, dukuh, hingga lurah harus menggerakkan masyarakat," kata Triyono di Kulon Progo, Jumat (20/11/2026), dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo.

Menurut Triyono, warga diimbau segera membersihkan selokan, saluran air, tumpukan sampah, serta endapan lumpur sebelum curah hujan meningkat tajam.

Upaya pencegahan ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan darurat saat puncak musim hujan berlangsung, yang tahun depan diperkirakan bertepatan dengan periode Ramadan dan Idulfitri.

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Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Tri Widada mendorong masyarakat memanfaatkan momen awal musim hujan yang intensitasnya belum merata setiap hari untuk menata aliran air di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Teruntuk para lurah diminta segera memetakan titik-titik rawan banjir dan longsor di wilayahnya.