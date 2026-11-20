jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Parangtritis, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada Kamis (19/11).

Korban berinisial W (52) seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Bambanglipuro, Bantul.

Kronologi kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah utara bersama sebuah bus.

Setibanya di tempat kejadian perkara, bus tersebut berhenti karena ada kendaraan lain yang putar balik.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengendara sepeda motor lalu melaju dari sisi kiri bus, tetapi di depannya terdapat kendaraan yang sedang parkir.

"Korban berusaha menghindar ke kanan. Namun, oleng dan terjatuh masuk ke kolong bus," katanya.

Akibat benturan yang cukup keras, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Kerugian materiel kerusakan kendaraan diperkirakan sebesar Rp 500 ribu. (mcr25/jpnn)