jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) merampungkan perbaikan sebelas ruas jalan prioritas sepanjang 11,8 kilometer pada tahun anggaran 2026. Proyek yang dijalankan lewat program Sleman Dalane Alus ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp 45,4 miliar.

Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman Sukarmin menyampaikan bahwa pengerjaan sebelas ruas jalan strategis tersebut kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir, bahkan mayoritas paket pekerjaan sudah tuntas seratus persen.

"Peningkatan sebelas ruas jalan prioritas ini kami fokuskan pada jalur-jalur vital yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, akses menuju kawasan pendidikan, serta penunjang sentra ekonomi lokal," ujar Sukarmin di Sleman, Jumat (20/11/2026), saat menyampaikan evaluasi capaian fisik akhir tahun.

Anggaran Rp 45,4 miliar tersebut merupakan bagian dari total pagu penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Sleman pada 2026 yang mencapai Rp 108,88 miliar.

Penentuan sebelas titik prioritas ini telah melalui kajian teknis dengan mempertimbangkan tingkat urgensi di lapangan, salah satunya ruas Jalan Krikilan–Serut di Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, yang telah selesai dikerjakan sejak pertengahan Oktober lalu.

Melalui percepatan pembangunan dan pemeliharaan rutin tersebut, tingkat kemantapan jalan kabupaten di Sleman saat ini tercatat mencapai 68,01 persen. Pemkab menargetkan angka kemantapan jalan terus bertambah sebesar 1,09 persen hingga penutupan tahun anggaran 2026.

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Meski progres fisik berjalan sesuai jadwal, Sukarmin mengakui upaya menjaga usia layanan jalan masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama akibat maraknya lalu lintas angkutan material bertonase berlebih.

"Beban muatan yang melampaui kapasitas konstruksi jalan tentu membuat aspal lebih cepat mengalami kelelahan dan kerusakan," katanya.