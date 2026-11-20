jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat 14.724 laporan penipuan transaksi keuangan dari masyarakat di wilayah provinsi tersebut hingga akhir Oktober 2026.

Dari ribuan aduan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) itu, penipuan transaksi belanja pada jual beli daring (online) menempati urutan pertama sebagai modus yang paling banyak memakan korban dengan total 2.763 laporan.

Kepala OJK DIY Eko Yunianto menjelaskan bahwa ribuan laporan tersebut merupakan akumulasi pengaduan masyarakat DIY sejak IASC pertama kali diluncurkan pada November 2024 hingga akhir Oktober 2026.

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"Jadi, sejak IASC di-launching pada November 2024 sampai dengan akhir Oktober 2026, pelaporan ke IASC kalau kami lihat di wilayah DIY mencapai 14.724 laporan," kata Eko Yunianto saat konferensi pers di Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

Eko memaparkan dominasi modus penipuan belanja online di DIY sejalan dengan tren kasus penipuan keuangan secara nasional.

Selain jual beli online, OJK juga memetakan sembilan modus lain yang masuk dalam 10 besar kasus terbanyak di DIY.

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Modus tersebut meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain sebanyak 1.546 laporan, penipuan investasi (658 laporan), penipuan penawaran kerja (656 laporan), serta penipuan melalui media sosial (551 laporan).

Selanjutnya terdapat modus rekayasa sosial (social engineering) sebanyak 390 laporan, penipuan iming-iming hadiah (349 laporan), phishing (264 laporan), pengiriman file APK melalui WhatsApp (139 laporan), dan pinjaman online fiktif (105 laporan).