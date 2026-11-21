jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) pada akhir pekan ini dapat memanfaatkan layanan SIM keliling.

Pada hari ini, Sabtu (21/11/2026), kepolisian di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo kompak membuka layanan perpanjangan SIM pada malam hari.

Layanan malam hari ini ditujukan untuk memudahkan warga maupun pekerja yang tidak sempat mengurus perpanjangan dokumen berkendara pada jam kerja di hari biasa.

Berdasarkan informasi resmi dari satuan lalu lintas di masing-masing wilayah, berikut rincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling yang beroperasi pada Sabtu, 21 November 2026:

1. Kabupaten Sleman

Satlantas Polresta Sleman menggelar pelayanan Bus SIM Keliling malam hari yang berlokasi di Lobby Sleman City Hall (SCH). Layanan ini dibuka mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB. Selain layanan keliling malam hari, warga Sleman juga tetap dapat mengakses pelayanan reguler di Satpas Polresta Sleman pada pagi hari pukul 08.00–11.00 WIB.

2. Kabupaten Bantul

Satlantas Polres Bantul menghadirkan layanan SIM keliling di Kantor Pemda Bantul, tepatnya di Halaman Kantor Parasamya Bantul. Khusus untuk hari Sabtu, pelayanan dibuka pada malam hari mulai pukul 18.30 hingga 20.00 WIB.

3. Kabupaten Kulon Progo

Polres Kulon Progo membuka layanan SIMENOR (SIM Masuk Desa/Malam) yang berlokasi di depan Kantor Pemda Kulon Progo. Masyarakat dapat mengakses layanan ini mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Sementara itu, pelayanan pagi di Satpas 1450 Polres Kulon Progo tetap beroperasi seperti biasa pada pukul 08.00–11.00 WIB.

Persyaratan Perpanjangan SIM

Perlu dicatat bahwa layanan bus SIM keliling umumnya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.