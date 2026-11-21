Jadwal Bioskop Jogja Sabtu 21 November 2026: Ragam Film Tayang di Amplaz hingga Pakuwon
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pencinta film di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya memiliki beragam pilihan tontonan untuk mengisi akhir pekan pada hari ini, Sabtu (21/11/2026).
Sejumlah judul film nasional maupun internasional mulai dari The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Ramayana - Director's Cut, Hamka: Awal Mula (Vol 3), hingga Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati hadir di berbagai jaringan bioskop di Jogja.
Berdasarkan jadwal tayang hari ini, berikut rangkuman jam putar film di sejumlah bioskop di Yogyakarta:
1. Plaza Ambarrukmo (Amplaz)
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R13+): 11:40, 14:05, 16:30, 18:55, 21:20
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50
Hamka: Awal Mula (Vol 3) (Semua Umur): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Gak Ada Matinya (R13+): 12:40, 17:40
Ramayana - Director's Cut (R13+): 13:15, 19:35
Laut Bercerita (R17+): 15:05, 20:05
Blue Lock (R13+): 17:05
2. Empire XXI
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+): 12:15, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12:20, 16:10, 20:00
Godzilla Minus Zero (R13+): 12:50, 15:25, 18:00
How to Rob a Bank (R17+): 13:20
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 15:45, 20:45
Laut Bercerita (R17+): 18:10
Focker in-Law (R13+): 20:35
3. Jogja City Mall (JCM)
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R13+): 11:50, 14:10, 16:30, 18:50
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 12:00, 14:55, 17:50, 20:45
Piye To Kih? (R13+): 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12:15, 16:00, 19:45
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+): 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Laut Bercerita (R17+): 13:05, 18:05
Godzilla Minus Zero (R13+): 15:35, 20:35
Blue Lock (R13+): 21:10
4. Pakuwon Mall Jogja (CGV Hartono Mall)
Ramayana - Director's Cut (13+): Velvet 2D (Rp 220.000) pukul 15:10; ScreenX 3D (Rp 72.000) pukul 16:40; 4DX 3D (Rp 110.000) pukul 19:30; Regular 2D (Rp 57.000) pukul 19:55
Blue Lock (13+): Regular 2D (Rp 57.000) pukul 14:10
Hamka: Awal Mula (Vol 3) (SU): Regular 2D (Rp 57.000) pukul 14:05, 16:55, 18:35; SphereX 2D (Rp 57.000) pukul 21:35
People Pleaser: Si Paling Ga Enakan (13+): Regular 2D (Rp 57.000) pukul 15:35, 17:45
Look Back Live Action (SU): Regular 2D (Rp 57.000) pukul 13:30, 16:30
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (17+): Regular 2D (Rp 57.000) pukul 11:05
Godzilla Minus Zero (13+): Regular 2D (Rp 57.000) pukul 11:20; 4DX 2D (Rp 105.000) pukul 13:45
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (13+): ScreenX 2D (Rp 67.000) pukul 10:30, 13:35, 20:35; 4DX 2D (Rp 105.000) pukul 10:45, 16:25; SphereX 2D (Rp 57.000) pukul 10:55, 14:00; Velvet 2D (Rp 220.000) pukul 12:00, 19:10; Regular 2D (Rp 57.000) pukul 19:25, 20:55
5. CGV Transmart Maguwo
Seluruh jadwal reguler 2D di lokasi ini dibanderol dengan harga tiket Rp 43.000:
Ramayana - Director's Cut (13+): 15:40, 19:35
Hamka: Awal Mula (Vol 3) (SU): 11:00, 13:20, 16:20, 18:40
People Pleaser: Si Paling Ga Enakan (13+): 11:35, 16:05, 18:20
Piye To Kih? (13+): 13:50
Gak Ada Matinya! (13+): 13:55, 21:00
Godzilla Minus Zero (13+): 11:15, 21:10
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (13+): 11:55, 15:00, 18:05, 20:35
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 21 November 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News