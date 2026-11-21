jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Buntut dari kericuhan dalam penanganan demonstrasi pada 10 November lalu di Kota Yogyakarta, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) terhadap tiga anggotanya.

Ketiganya dinilai terbukti memiliki cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik saat bertugas di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihak Bidpropam memeriksa secara maraton sebanyak 24 personel yang terlibat dalam pengamanan aksi massa tersebut.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, sejauh ini terdapat tiga personel yang dinilai cukup bukti diduga melakukan pelanggaran," ujar AKBP Novita dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga anggota polisi itu terbagi menjadi dua kategori.

Pertama, pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua personel terkait kelalaian terhadap kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat saat aksi berlangsung.

Kedua, pelanggaran kode etik Polri dilakukan oleh satu personel yang dinilai menjalankan tugas dan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab.

Sebagai langkah penindakan awal, ketiga anggota tersebut langsung ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan.