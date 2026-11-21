jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2.725.000. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505 atau melonjak 12,72 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp 2.417.495.

Pengumuman kenaikan upah tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11).

"Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp 2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp 2.417.495. Nominal ini setara dengan 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI," jelas Ni Made.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027, serta Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Menurut Ni Made, kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Pasal 137 ayat (2) dan dirumuskan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, hingga akademisi.

Selain UMP umum, Pemda DIY juga memberlakukan UMSP untuk sejumlah sektor unggulan dan berisiko kerja tinggi berdasarkan kajian akademis, yaitu:

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Aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum

Sektor konstruksi.

Aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.

Ni Made menegaskan bahwa ketentuan UMP dan UMSP DIY tahun 2027 ini berlaku khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pihak perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah tersendiri.