jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membeberkan alasan di balik keputusan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 12,72 persen atau Rp 307.505 menjadi Rp 2.725.000.

Kenaikan signifikan dari UMP 2026 yang sebesar Rp 2.417.495 ini diambil setelah mempertimbangkan tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta aspirasi para pekerja di tengah tekanan ekonomi saat ini.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengakui bahwa proses perumusan angka tersebut sempat diwarnai dinamika sebelum akhirnya disepakati melalui rekomendasi Dewan Pengupahan DIY dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur.

"Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan UMP DIY yang ditetapkan juga dengan SK gubernur, yaitu Rp 2.725.000," ujar Ni Made dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Ni Made menjelaskan pemerintah daerah berupaya mencari titik tengah terbaik.

Meskipun kondisi kegiatan ekonomi dinilai belum sepenuhnya stabil, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan dalam penentuan upah tahun depan.

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"Di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar saat ini, kondisi kegiatan ekonomi juga belum sepenuhnya stabil. Namun, di sisi lain kami juga perlu mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat," ungkap Ni Made.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi Priyonggo Suseno menegaskan bahwa besaran kenaikan 12,72 persen merupakan jalan tengah yang telah dikaji secara komprehensif oleh seluruh unsur dewan, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, hingga akademisi.