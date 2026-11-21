jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kulon Progo mempertanyakan urgensi di balik rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Pansus menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terperinci alasan mendasar, dampak konkret bagi masyarakat, hingga nasib aset bermasalah sebelum perubahan status tersebut disahkan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pansus Pembahas Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perumda Aneka Usaha Puspitasari Apriani saat membacakan pandangan Pansus dalam rapat paripurna DPRD Kulon Progo, Jumat (20/11/2026).

"Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan utama pemerintah daerah mengusulkan perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda," tegas Puspitasari.

Menurutnya, dewan perlu memastikan apakah perubahan badan hukum ini murni didorong oleh tuntutan regulasi, kebutuhan ekspansi bisnis, atau strategi mendongkrak kinerja perusahaan.

Di luar alasan fleksibilitas bisnis perusahaan, Pansus menuntut kejelasan mengenai manfaat nyata yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kulon Progo.

Dalam rapat tersebut, Pansus membeberkan sejumlah catatan krusial yang wajib dijawab oleh Pemkab Kulon Progo.

Pertama, Pansus menyoroti mekanisme penanganan potensi kerugian dan aset tidak produktif milik Perumda lama, seperti proyek rest area yang mangkrak dan unit pom mini.