jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku kecewa dengan besaran kenaikan upah minimun provinsi (UMP) 2027.

Meskipun UMP DIY 2027 naik 12,72 persen, tetapi mereka menilai jumlah tersebut masih jauh dari prinsip pemenuhan hak dasar pekerja.

Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan bahwa upah tersebut baru memenuhi 56,31 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL) versi Kemenaker RI dan BPS.

"Kebijakan Pemerintah DIY secara sadar membiarkan pekerja mengalami defisit pemenuhan kebutuhan hidup layak sebesar 43,69 persen setiap bulannya," kata Irsyad, Sabtu (21/11).

Menurutnya, membiarkan upah berada di bawah standar KHL merupakan bentuk pemiskinan struktural.

"Kenaikan nominal Rp 307.505 tidak sebanding dengan laju kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang melambung tinggi," ujarnya.

Selanjutnya, MPBI DIY berupaya mengawal konsolidasi pembahasan upah di tingkat kabupaten/kota agar sesuai dengan rekomendasi dan KHL sebesar Rp 4,8 juta.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengakui bahwa proses perumusan angka tersebut sempat diwarnai dinamika sebelum akhirnya disepakati melalui rekomendasi Dewan Pengupahan DIY dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur.