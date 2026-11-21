jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan sebuah bus di Jalan Parangtritis, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada Sabtu (21/11).

Kronologi kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor Honda Supra berinisial AYP (25) melaju dari arah utara.

Setibanya di lokasi kejadian, ia mengurangi kecepatannya karena di depan ada kendaraan lain yang hendak belok ke kanan.

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"Namun, dari arah belakang melaju sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai NA (21) diduga tidak dapat menjaga jarak aman sehingga menabrak Honda Supra," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.

Keduanya lantas terjatuh. Nahas bagi pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang terjatuh ke kanan jalan dan disaat bersamaan melintas sebuah bus sehingga ia tertabrak.

NA mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sementara AYP mengalami luka lecet.

"Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kendaraan bus yang meninggalkan TKP setelah kejadian," ujarnya.

Dia mengimbau kepada pengguna jalan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan selalu mematuhi aturan lalu lintas. (mcr25/jpnn)