jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin 23 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi berawan pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, warga setempat perlu mewaspadai hujan petir pada sore harinya.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 23 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Berawan

Siang: Cerah Berawan

Sore: Cerah berawan

Malam: Berawan