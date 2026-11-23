Prakiraan Cuaca Hari Ini, Senin 23 November 2026: Sleman dan Kota Jogja Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin 23 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi berawan pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, warga setempat perlu mewaspadai hujan petir pada sore harinya.
BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 23 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawan
Siang: Cerah Berawan
Sore: Cerah berawan
Malam: Berawan
Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari ini, Senin 23 November 2026. Di Kota Jogja dan Sleman hujan turun sejak siang sampai sore.
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