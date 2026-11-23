jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang hendak memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan sejumlah titik layanan kepolisian pada hari ini, Senin (23/11).

Namun, masyarakat diimbau untuk mencermati jadwal operasional masing-masing wilayah karena layanan SIM keliling maupun gerai mal pelayanan tidak beroperasi secara serentak pada hari Senin.

Berikut perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini, Senin, 23 November 2026:

1. Kabupaten Sleman

Berdasarkan jadwal Satlantas Polresta Sleman, layanan SIM Keliling (SIMMADE) dan bus malam tidak beroperasi pada hari Senin. Masyarakat dapat mengakses layanan perpanjangan melalui titik berikut:

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB (beroperasi khusus pada tanggal 23 November 2026).

2. Kabupaten Bantul

Menurut jadwal resmi Satlantas Polres Bantul bulan November 2026, tidak ada jadwal pelayanan SIM Keliling untuk hari Senin. Layanan keliling di Bantul hanya beroperasi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pemohon di wilayah Bantul yang membutuhkan layanan pada hari ini diarahkan untuk langsung mendatangi kantor Satpas Polres Bantul.

3. Kabupaten Kulon Progo

Sama halnya dengan Bantul, layanan SIM Keliling (SIMMADE) dan SIMENOR di Kulon Progo tidak beroperasi pada hari Senin. Namun, masyarakat tetap dapat mengurus SIM di dua lokasi utama berikut:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00–13.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Buka pukul 08.00–13.00 WIB.

Sebelum mendatangi lokasi pelayanan, pemohon wajib memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Perlu dicatat bahwa layanan SIM Keliling dan gerai MPP umumnya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif (sebelum masa berlaku habis).

Syarat Perpanjangan SIM (Layanan Keliling/Gerai):

SIM asli yang masih berlaku.

Fotokopi KTP, SIM, dan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.

Surat keterangan sehat dan surat keterangan psikologi (umumnya tersedia fasilitas tes di lokasi bus keliling atau gerai).