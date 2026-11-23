Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 23 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta, mulai dari Cinema XXI hingga CGV, menayangkan beragam pilihan film menarik pada hari ini, Senin (23/11/2026).
Beberapa judul unggulan yang mendominasi layar bioskop antara lain The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Ramayana - Director's Cut, Godzilla Minus Zero, hingga film lokal Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dan Hamka: Awal Mula (Vol 3).
Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop populer di Yogyakarta untuk hari ini, Senin 23 November 2026:
1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz) XXI
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 11.40, 14.05, 16.30, 18.55, 21.20 WIB
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB
Hamka: Awal Mula (Vol 3) (SU): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 12.40, 17.40 WIB
Laut Bercerita (R17+): 15.05, 20.05 WIB
2. Empire XXI
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+): 12.15, 14.25, 16.35, 18.45, 20.55 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.20, 16.10, 20.00 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 12.50, 15.25, 18.00, 20.35 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.10, 18.10 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 15.45, 20.45 WIB
3. Jogja City Mall (JCM) XXI
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 WIB
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 12.00, 14.55, 17.50, 20.45 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.00, 19.45 WIB
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+): 12.20, 14.25, 16.30, 18.35, 20.40 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 17.35 WIB
Piye To Kih? (R13+): 15.30, 20.05 WIB
4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall) Yogyakarta
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (13+):
ScreenX 2D (Rp52.000): 11.00, 17.50, 20.50 WIB
SphereX 2D (Rp42.000): 11.20, 14.20, 17.20, 20.20 WIB
Velvet 2D (Rp150.000): 12.00, 19.00 WIB
4DX 2D (Rp85.000): 13.50, 16.55 WIB
Regular 2D (Rp42.000): 19.15 WIB
Godzilla Minus Zero (13+):
4DX 2D (Rp85.000): 11.10 WIB
Regular 2D (Rp42.000): 11.30 WIB
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja hari ini, Senin 23 November 2026. Ada banyak film baru yang tayang di bioskop.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News