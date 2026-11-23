jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 704 personel sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan pelaksanaan tugas kepolisian.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan secara resmi pada Minggu (22/11/2026).

Dalam gerbong mutasi kali ini, pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) turut mengalami pergantian.

Irjen Pol Abioso Seno Aji ditunjuk mengemban amanah baru sebagai Kapolda DIY, didampingi oleh Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro yang dipercaya menjabat sebagai Wakapolda DIY.

Selain di wilayah DIY, sejumlah perwira tinggi lainnya juga mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolda dan Wakapolda di berbagai daerah, serta mengisi posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Daftar Pejabat Kapolda Baru

Kapolda DIY: Irjen Pol Abioso Seno Aji

Kapolda Papua: Irjen Pol Alfred Papare

Kapolda Papua Barat: Irjen Pol Edfrie R. Maith

Kapolda Bengkulu: Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan

Kapolda Sulawesi Tenggara: Irjen Pol Langgeng Purnomo

Kapolda Kalimantan Selatan: Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking

Daftar Pejabat Wakapolda Baru

Wakapolda DIY: Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro

Wakapolda Kalimantan Utara: Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo

Wakapolda Kalimantan Barat: Brigjen Pol Beny Arjanto

Wakapolda Bengkulu: Brigjen Pol Donny Adityawarman

Wakapolda Sulawesi Tenggara: Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana

Wakapolda Maluku Utara: Kombes Pol Sugeng Hariyanto

Jabatan Strategis Mabes Polri