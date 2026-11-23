Mutasi Perwira Tinggi Polri: Kapolda dan Wakapolda DIY Resmi Berganti
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 704 personel sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan pelaksanaan tugas kepolisian.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan secara resmi pada Minggu (22/11/2026).
Dalam gerbong mutasi kali ini, pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) turut mengalami pergantian.
Irjen Pol Abioso Seno Aji ditunjuk mengemban amanah baru sebagai Kapolda DIY, didampingi oleh Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro yang dipercaya menjabat sebagai Wakapolda DIY.
Selain di wilayah DIY, sejumlah perwira tinggi lainnya juga mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolda dan Wakapolda di berbagai daerah, serta mengisi posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.
Daftar Pejabat Kapolda Baru
- Kapolda DIY: Irjen Pol Abioso Seno Aji
- Kapolda Papua: Irjen Pol Alfred Papare
- Kapolda Papua Barat: Irjen Pol Edfrie R. Maith
- Kapolda Bengkulu: Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan
- Kapolda Sulawesi Tenggara: Irjen Pol Langgeng Purnomo
- Kapolda Kalimantan Selatan: Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking
Daftar Pejabat Wakapolda Baru
- Wakapolda DIY: Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro
- Wakapolda Kalimantan Utara: Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo
- Wakapolda Kalimantan Barat: Brigjen Pol Beny Arjanto
- Wakapolda Bengkulu: Brigjen Pol Donny Adityawarman
- Wakapolda Sulawesi Tenggara: Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana
- Wakapolda Maluku Utara: Kombes Pol Sugeng Hariyanto
Jabatan Strategis Mabes Polri
Mutasi besar-besaran di pucuk pimpinal Polda dilakukan oleh Kapolri. Salah satunya di DIY. Kapolda dan Wakapolda DIY resmi berganti.
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