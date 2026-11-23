jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wacana pemindahan atau translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai protes keras berbagai pihak. Alih-alih menjadi solusi penyelamatan, langkah ini dinilai justru dapat mengancam populasi satwa endemik yang jumlahnya kian terbatas.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Raden Wisnu Nurcahyo menegaskan bahwa rencana relokasi ke kawasan baru tersebut belum layak dilakukan.

Menurutnya, habitat Badak Jawa saat ini telah memenuhi kebutuhan dasar yang sangat spesifik, mulai dari ketersediaan pakan, sumber air, hingga kubangan lumpur yang vital untuk mengatur suhu tubuh sekaligus menjaga kelembapan kulit.

Sebaliknya, Taman Nasional Alas Purwo dinilai masih menyimpan sejumlah risiko, baik dari sisi ekologi maupun kesehatan satwa.

“Memindahkan satwa liar tidak sama seperti memindahkan benda mati. Satwa liar terikat erat dengan ekosistemnya, mulai dari ketersediaan pakan alami hingga tumbuhan obat yang secara naluriah mereka konsumsi untuk menyembuhkan diri sendiri," ujar Wisnu, Senin (23/11).

Dari sudut pandang medis dan fisiologis, pemindahan satwa liar berukuran besar dan berstatus sangat terancam punah membawa bahaya yang tidak bisa dianggap remeh.

Wisnu menyoroti tiga faktor utama yang berpotensi mengancam nyawa Badak Jawa selama dan setelah proses translokasi.

Pertama, Badak Jawa terancam stres akut akibat penangkapan dan pembiusan. Proses penangkapan serta pemberian anestesi pada satwa liar memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap komplikasi dan stres berat.