jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta memprediksi sebagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat pada Senin (23/11).

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II DIY Mamenun menjelaskan bahwa pemetaan potensi hujan tersebut didasarkan pada pemantauan distribusi curah hujan dari 126 titik pengamatan di seluruh wilayah DIY.

Secara umum, kondisi cuaca di DIY masih didominasi kategori tidak hujan hingga hujan ringan dengan curah hujan berkisar antara 0–20 mm per hari.

Namun, BMKG mencatat adanya pengecualian di sejumlah titik yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yakni mencapai 20–150 mm per hari.

Wilayah tersebut meliputi Sleman bagian barat serta Gunungkidul bagian utara dan selatan.

"Berdasarkan distribusi curah hujan dari 126 titik pengamatan, maka analisis hujan di wilayah DIY pada umumnya dalam kategori tidak hujan/tidak terukur - hujan ringan. Curah hujan tertinggi mencapai 119 mm per hari tercatat di Pos Hujan Nglipar," ujar Mamenun dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin.

Menurut penjelasan BMKG, dinamika cuaca yang memicu munculnya hujan berintensitas tinggi tersebut berkaitan erat dengan masa peralihan dari akhir musim kemarau menuju musim hujan.

Pada periode transisi ini, kondisi atmosfer cenderung labil sehingga kerap memicu fenomena cuaca ekstrem secara tiba-tiba.