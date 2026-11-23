jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons salah satu mahasiswanya yang ditetapkan sebagai tersangka buntut kericuhan pascademonstrasi pada 10 November kemarin.

Sebelumnya, Polda DIY menetapkan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) berinisial T sebagai tersangka.

Juru bicara UGM Made Andi Arsana dalam keterangannya mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Terkait substansi perkara, proses penyidikan, dan perkembangan penanganan kasus, UGM menghormati kewenangan kepolisian untuk memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya, Senin (23/11).

Menurutnya, pascaperistiwa 10 November 2026, UGM telah membentuk tim pendampingan yang melibatkan Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K5L), unsur hukum Universitas, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM.

Adapun tim tersebut dibentuk untuk mengoordinasikan langkah-langkah UGM dalam menyikapi perkembangan kasus dan memastikan perlindungan hak-hak mahasiswanya.

"Selain pendampingan hukum, UGM terus melakukan koordinasi, diplomasi, advokasi, dan berbagai upaya hukum melalui pihak-pihak terkait. Universitas juga bersikap kooperatif dalam proses hukum yang berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan mahasiswa," ujarnya.

Dia berharap seluruh proses dapat berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. (mcr25/jpnn)