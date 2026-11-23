jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkesempatan mendapatkan sejumlah bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Melalui operasi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kulon Progo, pemerintah menyalurkan subsidi khusus untuk lima komoditas utama yang paling banyak diburu warga.

Kelima komoditas yang mendapatkan potongan harga tersebut meliputi beras, minyak goreng premium, tepung terigu, gula pasir, dan telur, ditambah aneka kebutuhan pokok lainnya.

Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disdag Kabupaten Kulon Progo Rina Martini menjelaskan bahwa intervensi subsidi dari pemerintah membuat harga jual kelima bahan pokok tersebut jauh lebih miring dibandingkan harga reguler di pasaran.

"Subsidi tersebut membuat harga jual di lokasi operasi pasar lebih rendah Rp 2.000 hingga Rp 2.500 dibandingkan harga reguler di pasaran. Kami berharap daya beli masyarakat bisa terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini," kata Rina di Kulon Progo, Senin (23/11/2026).

Penyediaan komoditas bersubsidi seperti gula pasir dan tepung terigu dinilai sangat membantu masyarakat maupun pelaku usaha kecil, mengingat tren harga mulai merangkak naik menjelang akhir tahun.

Rina mencontohkan harga gula pasir di pasaran saat ini mulai menyentuh kisaran Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per kilogram akibat tingginya permintaan dari para produsen kue kering.

"Sampai kemarin yang berubah harga itu di gula. Permintaannya mendekati akhir tahun memang banyak untuk produsen kue-kue, tetapi mudah-mudahan tidak terlalu jauh nilai kenaikannya," ujarnya.