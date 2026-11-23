jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menetapkan lima sektor utama sebagai fokus pembangunan daerah hingga 2029 mendatang.

Penetapan arah pembangunan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memperinci kelima program pembangunan prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, pembangunan infrastruktur, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Beberapa prioritas perlu mendapat perhatian bersama yakni ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, pembangunan infrastruktur, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Endah saat memberikan pengarahan dalam pembinaan pegawai di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Gunungkidul, Senin (23/11).

Agar kelima prioritas tersebut tidak sekadar menjadi dokumen rencana, Endah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gunungkidul untuk menerjemahkannya ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan saling terintegrasi.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Gunungkidul tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial atau terkotak-kotak oleh masing-masing instansi.

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"Persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi dan keberanian menghadirkan terobosan," ujar Endah.

Dalam kesempatan itu, Endah menekankan peran krusial Bapperida sebagai pusat pemikiran strategis (think tank) daerah.