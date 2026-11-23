jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR bersama pemerintah di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Meski disahkan lebih cepat dari target semula pada 15 Desember, regulasi tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan krusial, baik dari sisi proses pembentukan maupun substansi pasalnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menguraikan sedikitnya empat catatan kritis terhadap beleid yang sejatinya diharapkan menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi tersebut.

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1. Proses Pembentukan Tertutup dan Minim Partisipasi Bermakna

Secara formil, Zaenur menilai proses pembahasan RUU Perampasan Aset cacat karena tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski DPR mengundang berbagai elemen masyarakat dalam rapat dengar pendapat, draf rumusan pasal tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik.

"Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna," kata Zaenur saat dimintai tanggapan, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, ketertutupan draf sejak awal membuat hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, serta mendapat penjelasan atas masukannya menjadi tidak terpenuhi. Ia pun menilai pengesahan yang terkesan kejar tayang tersebut lebih menyerupai pencitraan politik.

2. Tidak Mengatur Perampasan Harta Tidak Wajar (Unexplained Wealth)

Dari sisi substansi, poin yang paling disayangkan Zaenur adalah absennya aturan mengenai unexplained wealth atau perampasan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.