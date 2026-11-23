jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul untuk mematuhi dan menerapkan empat poin utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Penekanan ini bertujuan memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Arahan itu disampaikan langsung oleh Endah saat memimpin kegiatan Pembinaan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul di Ruang Rapat Handayani Setda, Senin (23/11).

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Menurut Bupati, Setda memegang posisi strategis bukan sekadar mengurus administrasi, melainkan sebagai pusat koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan daerah.

“Kualitas kinerja Sekretariat Daerah sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan,” tegasnya.

Adapun empat poin penting yang wajib menjadi perhatian dan pedoman kerja jajaran ASN Setda Gunungkidul meliputi:

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1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme

Setiap ASN dituntut memiliki kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan regulasi, teknologi, serta dinamika pemerintahan.

Pegawai juga didorong berinisiatif, berpikir solutif, cermat, dan berani bertanggung jawab sesuai kewenangannya.