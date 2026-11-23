jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi menambah alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK sebesar 1.275 ton melalui skema realokasi keempat tahun anggaran 2026.

Kebijakan ini membuat total kuota pupuk NPK di Bumi Binangun meningkat dari semula 7.048 ton menjadi 8.323 ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Heni Hernawati menjelaskan bahwa seluruh 12 kapanewon mendapatkan tambahan porsi pembagian pupuk NPK secara merata sesuai kebutuhan lahan pertanian di masing-masing wilayah.

"Penambahan alokasi NPK ini kami tetapkan untuk menjawab kebutuhan petani di lapangan agar ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga di seluruh kapanewon," kata Heni di Kulon Progo, Senin (23/11/2026).

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Nomor 500.6.7/5218 tanggal 20 November 2026, Kapanewon Sentolo tercatat memperoleh porsi alokasi tertinggi sekaligus tambahan terbanyak, disusul Kapanewon Panjatan dan Galur.

Berikut perincian lengkap porsi pembagian total alokasi pupuk NPK bersubsidi di 12 kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo setelah realokasi:

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Kapanewon Sentolo: 1.558 ton (naik 176 ton dari semula 1.382 ton) Kapanewon Panjatan: 1.457 ton (naik 174 ton dari semula 1.283 ton) Kapanewon Galur: 935 ton (naik 125 ton dari semula 810 ton) Kapanewon Nanggulan: 817 ton (naik 137 ton dari semula 680 ton) Kapanewon Wates: 807 ton (naik 155 ton dari semula 652 ton) Kapanewon Temon: 773 ton (naik 161 ton dari semula 612 ton) Kapanewon Pengasih: 660 ton (naik 125 ton dari semula 535 ton) Kapanewon Lendah: 645 ton (naik 91 ton dari semula 554 ton) Kapanewon Girimulyo: 246 ton (naik 38 ton dari semula 208 ton) Kapanewon Kalibawang: 224 ton (naik 29 ton dari semula 195 ton) Kapanewon Samigaluh: 115 ton (naik 38 ton dari semula 77 ton) Kapanewon Kokap: 86 ton (naik 26 ton dari semula 60 ton)

Heni mengatakan kebijakan realokasi keempat yang menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Nomor 59 Tahun 2026 ini memang difokuskan khusus pada penambahan pupuk NPK.

Kuota pupuk bersubsidi jenis lainnya tetap dipertahankan, yakni 6.925 ton urea, 1 ton pupuk organik, dan 0,75 ton ZA.