jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang berencana mengurus perpanjangan maupun pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hari ini, Selasa (24/11/2026), diimbau untuk mencermati jadwal dan lokasi pelayanan yang beroperasi.

Berdasarkan informasi resmi dari masing-masing Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres setempat, terdapat perbedaan titik layanan keliling serta gerai pelayanan publik pada hari Selasa ini.

Berikut perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini, Selasa, 24 November 2026:

1. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Sleman, layanan bus SIM Keliling malam hari maupun SIM Masuk Desa (SIMMADE) tidak beroperasi pada hari Selasa tanggal 24 November 2026, begitu pula layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang hanya buka pada hari Senin, Rabu, dan Kamis.

Satpas Polresta Sleman: Buka seperti biasa mulai pukul 08.00 – 11.00 WIB.

2. Kabupaten Bantul

Satlantas Polres Bantul menggelar layanan SIM Keliling pada hari Selasa ini. Masyarakat dapat mendatangi lokasi berikut untuk melakukan perpanjangan SIM:

Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda Bantul).

Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

3. Kabupaten Kulon Progo

Masyarakat di wilayah Kulon Progo memiliki beberapa pilihan titik layanan yang beroperasi pada hari Selasa ini, baik untuk layanan di kantor utama maupun layanan keliling:

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Bertempat di PJR Temon, beroperasi mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Persyaratan Layanan Perpanjangan & Pembuatan SIM

Bagi masyarakat yang akan mengakses layanan SIM Keliling (Perpanjangan), pemohon wajib membawa dokumen persyaratan sebagai berikut:

SIM asli yang masih berlaku.

Fotokopi KTP, SIM, dan kartu BPJS.

Surat Keterangan Sehat dan Surat Psikologi (tersedia di lokasi bus SIM keliling).