jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pencinta film di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya memiliki beragam pilihan tontonan menarik pada hari ini, Selasa (24/11/2026).

Sejumlah judul film baru dan unggulan—mulai dari The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Ramayana - Director's Cut, Godzilla Minus Zero, hingga film lokal seperti Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Laut Bercerita, People Pleaser: Si Paling Gak Enakan, Hamka: Awal Mula (Vol 3), Gak Ada Matinya!, dan Piye To Kih?—tayang di berbagai bioskop ternama di Jogja.

Berikut rangkuman lengkap jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 24 November 2026:

1. Plaza Ambarrukmo (Amplaz)

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (158 menit, R13+): 11:40, 14:05, 16:30, 18:55, 21:20

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (116 menit, Semua Umur): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50

Hamka: Awal Mula (Vol 3) (208 menit, R13+): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Ramayana - Director's Cut (121 menit, R13+): 12:15, 16:05, 19:55

Gak Ada Matinya (135 menit, R17+): 12:45, 15:10, 17:35

Laut Bercerita: 20:00

2. Empire XXI

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (107 menit, R13+): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (208 menit, R13+): 12:00, 14:10, 16:20, 21:05

Ramayana - Director's Cut (135 menit, R17+): 12:10, 16:00, 19:50

Laut Bercerita (121 menit, R17+): 12:30, 15:05, 17:40, 20:15

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (135 menit, R13+): 12:45, 17:45, 20:10

Godzilla Minus Zero: 15:10

3. Jogja City Mall (JCM)

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (158 menit, R13+): 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (208 menit, R13+): 12:00, 14:55, 17:50, 20:45

Ramayana - Director's Cut (107 menit, R13+): 12:15, 16:00, 19:45

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (135 menit, R13+): 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40

Godzilla Minus Zero (135 menit, R17+): 12:45, 15:15, 17:45, 20:15

Laut Bercerita (108 menit, R13+): 13:00, 17:35

Piye To Kih?: 15:30, 20:05

4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall Yogyakarta)

Pengunjung dapat memilih beragam format studio khusus seperti ScreenX, 4DX, SphereX, Velvet, hingga Regular 2D dengan variasi harga tiket:

Ramayana - Director's Cut (13+, 208 menit):

3D ScreenX (Rp 57.000): 14:00

Velvet 2D (Rp 150.000): 15:05

Regular 2D (Rp 42.000): 17:50

3D 4DX (Rp 90.000): 20:00