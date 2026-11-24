jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivitas vulkanis Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah masih menunjukkan intensitas tinggi.

Berdasarkan laporan pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode Senin, 23 November 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, Gunung Merapi tercatat meluncurkan dua kali guguran lava sejauh 2 kilometer.

Guguran lava tersebut teramati meluncur ke arah Barat Daya, tepatnya menuju alur Kali Sat/Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

Secara visual, puncak Gunung Merapi terpantau jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal setinggi 100 meter di atas puncak kawah.

Kondisi cuaca di sekitar gunung dilaporkan berawan dan mendung dengan angin bertiup tenang ke arah timur, suhu udara berkisar 18,6 hingga 26,3 derajat Celsius, serta kelembaban udara mencapai 92–100 persen.

Selain guguran lava yang teramati secara visual, instrumen pemantauan BPPTKG juga merekam tingginya aktivitas kegempaan internal selama 24 jam pengamatan:

Gempa Guguran: Sebanyak 87 kali dengan amplitudo 2–65 mm dan durasi 30,48–198,17 detik.

Gempa Hybrid/Fase Banyak: Sebanyak 53 kali dengan amplitudo 2–50 mm, S-P 0,2–0,9 detik, serta durasi 9,23–57,19 detik.

Gempa Hembusan: Sebanyak 9 kali dengan amplitudo 7–42 mm dan durasi 30,29–65,64 detik.

Gempa Tektonik Jauh: Sebanyak 2 kali dengan amplitudo 13–41 mm dan durasi 33,88–141,75 detik.

Status Siaga dan Daerah Potensi Bahaya

Hingga saat ini, BPPTKG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi (2.968 mdpl) tetap berada pada Level III (Siaga).

Data pemantauan menunjukkan bahwa suplai magma masih terus berlangsung yang berpotensi memicu terjadinya awanpanas guguran (APG) di dalam area potensi bahaya.