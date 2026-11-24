jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipastikan mengalami kenaikan.

Perubahan UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Kemudian, dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 397 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 398 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2027.

UMK Kota Yogyakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen menjadi Rp 3.015.487, sementara UMK Kabupaten Sleman naik 8,01 persen menjadi Rp 2.834.658.

Kenaikan UMK juga terjadi untuk Kabupaten Bantul sebesar 8,69 persen menjadi Rp 2.727.000. Disusul Kabupaten Kulon Progo naik 8,86 persen, UMK-nya menjadi Rp 2.726.300.

Di Kabupaten Gunungkidul, UMK 2027 diketok Rp 2.726.000 atau naik 10,44 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan ketepatan ini telah ditetapkan melalui keputusan gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota.

"Jadi, penerapannya sudah seharusnya sejak awal tahun,” ujar Ni Made, Selasa (24/11).