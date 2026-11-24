jogja.jpnn.com, BANTUL - Kebakaran melanda sebuah rumah di Wonocatur, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (23/11).

Kebakaran rumah milik PS (54) itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di Semarang, Jawa Tengah.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kebakaran pertama kali diketahui warga yang mendengar suara ledakan.

"Saat diperiksa, saksi melihat api sudah membesar di bagian kanan atas rumah," katanya, Selasa (24/11).

Petugas pemadam kebakaran yang tiba mulai berjibaku memadamkan kobaran api. Si jago merah akhirnya dapat dipadamkan sekitar pukul 21.00 WIB.

"Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian materiel diperkirakan mencapai Rp 100 juta," ujarnya.

Hasil pemeriksaan awal kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada genset.

Percikan api lalu merembet ke sekitar tabung gas. Penyebab pasti kebakaran ini masih diselidiki pihak berwenang. (mcr25/jpnn)