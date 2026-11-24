jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) resmi berganti kepemimpinan. Irjen Pol Abioso Seno Aji kini menjabat sebagai Kapolda DIY menggantikan Irjen Pol Langgeng Purnomo.

Prosesi pergantian ditandai dengan upacara serah terima pataka di Mapolda DIY, Sleman, Selasa (24/11/2026).

Sebelumnya, upacara serah terima jabatan (sertijab) resmi telah dilakukan di hadapan Kapolri pada Senin (23/11/2026).

Seusai upacara serah terima pataka, Irjen Pol Abioso Seno Aji menegaskan komitmennya untuk mengemban tugas melayani masyarakat Yogyakarta.

Namun, ia menekankan bahwa jajaran kepolisian membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari berbagai pihak untuk menjaga kondusivitas wilayah.

"Polda DIY tentu juga tidak bisa berbuat sendiri tanpa ada dukungan dari semua elemen yang ada di Yogyakarta ini," kata Abioso.

Abioso memandang Yogyakarta sebagai wilayah istimewa dengan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa serta tempat lahirnya banyak tokoh nasional.

Oleh karena itu, ia berharap ketenteraman dan kerukunan warga tetap terjaga tanpa adanya konflik sosial.