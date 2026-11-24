jogja.jpnn.com, BANTUL - Warga di Padukuhan Pager Gunung, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul mendesak agar dilakukan pelebaran jembatan yang ada di kawasan tersebut.

Pasalnya, kondisi jembatan yang sempit dinilai menghambat pengembangan kawasan industri di sana.

Carik Sitimulyo Amiruddin Syafa mengatakan pihak kelurahan selama ini telah memohon untuk dilakukan pelebaran jembatan.

"Sudah dari dahulu kami berkoordinasi dengan banyak anggota dewan dan berkali-kali melakukan survei lokasi," katanya, Selasa (24/11).

Hingga saat ini permohonan mereka itu belum kunjung terealisasi.

"Ukuran jalan itu sangat kecil. Mobil dan sepeda motor saja tidak bisa berpapasan," katanya.

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Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin mendorong percepatan pengembangan jembatan yang menjadi akses penting bagi sektor ekonomi dan pendidikan itu.

"Dengan kondisi saat inu, kapasitas jembatan dinilai belum memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," kata Amir.