jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul mencatat adanya peningkatan kasus gigitan ular di wilayahnya. Sepanjang 2026 hingga November ini, tercatat sudah ada 19 warga yang menjadi korban gigitan ular.

Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan total kasus sepanjang tahun sebelumnya.

Kepala Dinkes Gunungkidul Ismono mengungkapkan bahwa pada 2025 lalu jumlah kasus yang terdata sebanyak 15 kejadian.

"Untuk 2026, tepatnya hingga saat ini ada 19 kasus orang tergigit ular di Gunungkidul. Kalau tahun lalu itu ada 15 kasus," kata Ismono di Gunungkidul, Selasa (24/11/2026).

Meningkatnya tren kasus ini menjadi sorotan serius menyusul jatuhnya korban jiwa.

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini mengonfirmasi adanya seorang warga di Kapanewon Nglipar yang meninggal dunia usai digigit ular weling pada Minggu (22/11/2026).

Endang menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia mendesak agar peristiwa ini dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait ketersediaan dan kesiapan serum antibisa di fasilitas kesehatan setempat guna mencegah jatuhnya korban jiwa serupa di masa mendatang.

Kendala Serum Spesifik dan Jalur Rujukan

Menanggapi situasi tersebut, Dinkes Gunungkidul menggencarkan edukasi masyarakat dan memperkuat koordinasi antarfasilitas kesehatan untuk menekan risiko fatalitas.