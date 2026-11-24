jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman tidak hanya menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027, tetapi juga memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) khusus untuk sektor konstruksi.

Langkah ini menjadikan Sleman sebagai satu-satunya wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengusulkan dan menetapkan UMSK untuk 2027.

Berdasarkan pengumuman resmi Pemerintah Daerah DIY di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (24/11/2026), UMSK Sleman 2027 untuk sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp 2.890.136 per bulan.

Angka tersebut lebih tinggi 1,96 persen dibandingkan nilai UMK Sleman 2027 yang naik 8,01 persen menjadi Rp 2.834.658 dari sebelumnya Rp 2.624.387.

"Untuk Kabupaten Sleman ditetapkan UMSK 2027 sektor konstruksi sebesar Rp 2.890.136 atau lebih tinggi 1,96 persen dari UMK Sleman," ujar Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti seraya menegaskan bahwa seluruh ketetapan pengupahan tersebut mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar menjelaskan bahwa penetapan UMSK konstruksi didasari oleh dua pertimbangan utama.

Pertama, sektor konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan yang mencatatkan tren pertumbuhan positif di Sleman selama dua tahun terakhir. Kedua, tingginya tingkat risiko kerja yang dihadapi oleh para pekerja di lapangan.

Selain fokus pada kesejahteraan pekerja, Abu Bakar menegaskan bahwa Pemkab Sleman juga akan menjaga keberlangsungan dunia usaha dan stabilitas ekosistem ketenagakerjaan.