jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta resmi mengoperasikan kereta api baru bernama KA Borobudur dengan relasi Stasiun Lempuyangan–Gambir pulang pergi (PP) mulai 16 Desember 2026.

Peluncuran layanan baru ini disiapkan guna mendukung kelancaran Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyampaikan bahwa tiket KA Borobudur untuk keberangkatan mulai 16 Desember sudah dapat dipesan masyarakat sejak Selasa (24/11/2026) melalui aplikasi Access by KAI, laman resmi kai.id, serta seluruh kanal penjualan mitra resmi KAI.

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"KA Borobudur memberikan pilihan perjalanan kereta api yang makin bervariasi dari Yogyakarta, khususnya Stasiun Lempuyangan menuju Gambir, Jakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta berharap masyarakat Yogyakarta dan Jakarta dapat memanfaatkan hadirnya opsi perjalanan KA yang makin banyak ini untuk mendukung perjalanannya menjelang liburan Natal dan Tahun Baru," kata Feni di Yogyakarta, Selasa (24/11/2026).

KA Borobudur menggunakan rangkaian modern yang terdiri atas empat kereta kelas Eksekutif New Generation dan empat kereta kelas Ekonomi Stainless Steel.

Untuk tarif relasi penuh Lempuyangan–Gambir, KAI mematok harga tiket sebagai berikut:

Kelas Eksekutif New Generation: Rp 650.000

Kelas Ekonomi Stainless Steel: Rp 380.000

Jadwal Keberangkatan dan Stasiun Pemberhentian

Dalam operasional reguler setiap harinya, KA Borobudur melayani dua jadwal keberangkatan dari Stasiun Lempuyangan menuju Jakarta, yakni pada pukul 06.10 WIB dan 16.20 WIB.

Namun, khusus pada hari perdana pengoperasiannya tanggal 16 Desember 2026, KAI baru menjalankan perjalanan KA 77F Borobudur jadwal keberangkatan sore pukul 16.20 WIB dari Lempuyangan.