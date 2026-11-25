Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Rabu 25 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu 25 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan di seluruh wilayah DIY. Bahkan, hujan diperkirakan masih berlangsung sampai sore.
BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 25 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Udara kabur
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan sedang
Malam: Cerah Berawan
Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu, 25 November 2026.
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